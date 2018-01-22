Marmaris'i sağanak olumsuz etkiledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te 30 dakika etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris\'te sabahtan beri aralıklarla süren yağmur, saat 14.00\'te etkisini artırarak sağanağa çevirdi. 30 dakika süreyle süren yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, göle döndü. Çok sayıda çarşı esnafı, dükkanına giren suları temizlemek için seferber oldu. Göle dönen sokaklar nedeniyle vatandaşlar; Kapalı Çarşı girişlerinde mahsur kaldı. Araçlar ve yayalar sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Sağanak nedeniyle 3 evde su baskını oldu. Sağanak yağmur sonrası ilçede 7 hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00-14.35 arası metrekareye toplam 18 kilogram yağmur düştüğünü, bunun saat 14.00-14.35 arası ise metrekareye 11 kilogram olarak kaydedildiği bildirdi. Yağmur yağışının aralıklı ve sağanak olarak gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ın başında bulunduğu temizlik ve fen işleri ekipleri, kent merkezinde çalışmalara başladı. Atılan çöpler nedeniyle tıkanan rögarlar temizlendi. Sahil yürüyüş yolunu kaplayan deniz kumları da temizlendi. Marmaris-Datça ve İçmeler- Turunç Karayolu\'na düşen küçük kaya parçaları kaldırıldı. Kapalı Çarşı içine giren ekipler, biriken çöpleri ve suları temizledi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Ekiplerimizle birlikte 24 saattir temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan lodos ve ardından aralıklı yağmurlar nedeniyle 9 kilometrelik sahil yürüyüş yolu deniz kumu ile dolmuş. Bunlar temizlendi. Her gün temizlememize rağmen atılan çöplerle kısa sürede tıkanan rögarlar temizlendi. Cadde ve sokaklarda biriken sular tahliye edildi. Tüm ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Ne kadar temizlik ve ıslah çalışmaları yapsak bile doğanın önüne geçemiyoruz\" dedi.

Dün saat 20.00\'de lodos ve dev dalgalar nedeniyle yeni bakımdan çıkmış 16 metrelik \'Sülün\' adlı günübirlik gezi teknesi, Atatürk Caddesi\'nde karaya oturmuştu. Teknenin alınması için yetkililere bilgi verildi. Zabıta ekipleri, sahil yolunda bulunan işletmeleri megafonla uyararak tedbirli olmasını istedi.



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