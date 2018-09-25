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Marmaris'e denizden 230 Lübnanlı turist

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e 'Orient Queen' isimli kruvaziyer gemisi 230 zengin Lübnanlı turist getirdi

25 Eylül 2018 19:47

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'e \'Orient Queen\' isimli kruvaziyer gemisi 230 zengin Lübnanlı turist getirdi. Marmaris\'e bu yıl son seferini yapan yolcu gemisinin yarın öğlen Bodrum Limanı\'na hareket edeceği bildirildi.
Akdeniz turu kapsamında Beyrut Limanı\'ndan bu yıl son seferi için hareket eden 120,8 metre uzunluğunda, 16,82 metre genişliğindeki kruvaziyer gemisi Orient Queen bugün öğle saatlerinde Marmaris\'e geldi. Marmaris Limanı\'na demirleyen 140 personeli bulunan Bahama bayraklı gemiden inen 230 Lübnanlı turistten bir bölümü önceden planlanmış kültür turlarına katılırken bir bölümü de Kapalı Çarşı\'daki mağazalarda alışveriş yaptı.
Yarın öğlen önce Bodrum\'a oradan da ertesi gün Yunanistan\'ın Santroni Adası\'na uğrayacak geminin Beyrut\'a döneceği öğrenildi.

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