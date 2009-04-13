Marmaris'e, Çin'den kardeş şehir geliyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jinan kenti ile Muğla'nın Marmaris İlçesi arasında kardeş şehir ön protokolü düzenleneceği açıklandı.



Turizm ve sanayi kenti olan 6 milyon nüfuslu Jinan'ın Belediye Meclis Başkanı Mou Luyang ile beraberindeki 4 kişilik heyet, önceki akşam Marmaris'e geldi. Dün sabah Marmaris Kaymakamı Serdar Polat ile Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamlarında ziyaret eden Çinli heyet, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra da Marmaris Ticaret Odası'na (MTO) geçti.



Heyet, burada MTO Başkanı Mehmet Baysal'la birlikte temasları hakkında bilgi verdi. Mehmet Baysal, eğitim, sağlık ve ticari alanda iki kent arasındaki ilişkileri artırmak isteyen Çinliler ile Kaymakam Polat ve Başkan Acar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Baysal, ziyaretler sırasında Marmaris'le kardeş şehir olmak istediklerini de belirtten konuk heyetin, bu isteklerinin de kabul gördüğünü ifade etti. Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Müsteşarlığı adına Marmaris'te olduklarını kaydeden Mou Luyang da ülkesi ve kenti hakkında bilgi verdikten sonra, ``Kardeş şehir olmamız halinde, eğitim, sağlık ve ticari alandaki ilişkilerimizi geliştirebiliriz'' dedi.



Konuşmaların ardından MTO Yönetimi ve meclis üyeleri Çinli misafirlerine, Marmaris'in meşhur çam balı, bitkileri ile kahve fincanları hediye etti. İki kent arasında bu akşam verilecek yemekte, kardeş şehir ön protokolü imzalanacağı bildirildi. (DHA)

