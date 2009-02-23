Marmaris'e bile kar yağdı

Muğla'nın Marmaris ilçesine, 22 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Yurt genelinde kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı.



Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nazmi Kızılban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 103 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.



Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Kızılban, kent merkezinde 22 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 45 santimetreyi bulduğunu kaydetti.



Sivas



Sivas'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köye elektrik verilemediğini bildiren yetkililer, 13 yerleşim biriminin de haberleşme sisteminin arızalı olduğunu ifade etti.



Kenti çevre illere bağlayan kara yollarının ulaşıma açık olduğu, ancak yüksek kesimlerinde tipi nedeniyle zaman zaman güçlükler yaşandığı öğrenildi.



Yetkililer, sürücüleri özellikle buzlanmanın olduğu bölümlerde dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.



Muğla



Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.



Araçlarının lastiklerinde zincir bulunmayan sürücüler, Marmaris-Muğla ve Muğla-Denizli yolunda zor anlar yaşadı. Sürücülere, trafik ekipleri yaptıkları anonslarla yardımcı oluyor.



Vatandaşlar, kent merkezinde mevsimin ilk karının 3 gün önce düştüğünü belirterek, "Ancak Muğla'ya yıllardır böyle kar yağmamıştı. Kar yağışını izlemeyi ve kartopu oynamayı özlediğimizin farkına vardık" dedi.



Okullarda teneffüse çıkan öğrenciler, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.



Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.



Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, kentte aniden başlayan kar yağışının aralıklarla süreceğini belirterek, "Muğla kent merkezinde en yüksek kar kalınlığı 24 yıl önce 25 santimetre olarak ölçülmüş. Kar yağışı sürdüğü için kar kalınlığı ölçümü hala yapılmadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Bu arada, kar kalınlığının Muğla'nın Yılanlı ve Göktepe mevkilerinde 20, Fethiye'nin Seki mevkisinde ise 35 santimetreye ulaştığı bildirildi.



Tekirdağ



Tekirdağ Meteoroloji İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgede etkili olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi.



Malkara ve Şarköy ilçesinde kar yağışının daha yoğun olduğunu belirten yetkililer, Tekirdağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 4, gece ise sıfırın altında 1 derece olmasının beklendiğini bildirdi.



Karayolları 18. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezde ise yollarda oluşan buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yapılıyor.



Polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağlıyor.



Marmaris'e 22 yılın ilk karı



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, badem ağaçlarının çiçek açtığı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.



Yetkililer, Marmaris'e daha önce 1987 yılının şubat ayında kar yağdığını, Marmaris-Turunç yolundaki araçların da kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildiğini belirtti.



Kar yağışı sonrası kimileri kar topu oynayarak eğlendi, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan ilçe merkezindeki bazı badem ağaçlarının da çiçek açtığını gözlendi.



Marmaris-Turunç arasında dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf Ay, ''Sabah birisi bana 'Marmaris'e gitme kar yağacak' deseydi, inanmazdım'' dedi.



Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğünü, Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklığının 6 ile 9 derece arasında değişeceğini bildirdi.

