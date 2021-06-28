Marmaris'teki yangında yaşamını yitiren orman işçisi toprağa verildi; arkadaşları onu kurtarmak için alevlerin arasına dalmış

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34), törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ekipteki 2 orman işçisinin, Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına girdiği ortaya çıktı.



Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirdi. Hasdemir için bugün cenaze töreni düzenlendi. Hasdemir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Köyceğiz Merkez Camii'ne getirildi. Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Törende Görkem Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Savaş Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti. Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.

Rüzgâr ters dönünce alevlerin arasında kalmış

Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale ekibinde görev yaptığı ve alevlere ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgârın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı bildirildi. Mesai arkadaşları Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen'in Hasdemir'i bulmak için alevlerin arasına daldığı ancak yaklaşık yarım sonra cesedini bulduğu ifade edildi. Yangının devam etmesi nedeniyle Görkem Hasdemir’in cenazesi AKUT ekipleriyle birlikte çıkartıldı. Arkadaşları için alevlerin arasına giren Bedelce ile Kolkesen de hafif şekilde yaralandı. (DHA)









