Marmaris'te yeni evli çift düğün masrafları nedeniyle birbirine girdi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlenen Ayşenur (23) ve Sinan A. (24) çiftinin sokak ortasında düğün masraflarından dolayı çıktığı öğrenilen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tokat ve yumrukla darbedilen Ayşenur A.'nın eşinden şikâyetçi olarak tedbir kararı istediği öğrenildi.



16 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, ev hanımı Ayşenur A. ve oto tamircisi Sinan A., kısa süre önce evlendi.



Çift, beraberlerinde bir arkadaşları ile birlikte, Uzunyalı mevkisine geldiler. Uzunyalı sahilinde plajda denize girip eğlenen çift ve arkadaşları, daha sonra araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada, çift arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.

Eşinden şikâyetçi oldu

Kavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk attığını ve boğazını sıkarak darbettiğini söyledi.



Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı saptanan çiftten Ayşenur A.’nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı 'kadını koruma kanunu' kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.



Bu arada Sinan A. ve Ayşenur A. arasında sokak ortasında yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.