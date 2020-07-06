Marmaris'te prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu

Marmaris'in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu'nda bulunan prenses heykeli, tatilciler tarafından askılık olarak kullanılıyordu. Gelen tepkiler üzerine yetkililer oluşan görüntüye son verdi.





Marmaris merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu'nun sembolü haline prenses heykeli son günlerin en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Heykelin üzerine bırakılan kişisel eşyalar geçen haftalarda tepkiye neden olurken, yetkililerin uyarılarının ardından söz konusu görüntüye son verildiği gözlendi.

Hafta sonu itibariyle yeniden görüntülenen prenses heykelinin 'askılık' rolünden kurtulduğu görüldü.