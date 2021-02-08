Marmaris’te Okluk Koyu'nun 5 kilometre ötesindeki 30 hektarlık ormanlık alan ihaleye çıkarılıyor

Muğla Marmaris’te çam ve pirenlerle kaplı, Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde bulunan 30 hektarlık ormanlık alan mesire yeri olarak 20 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

İlana göre tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli 106.7 bin TL. Geçici teminat miktarının 3.2 bin lira olduğu ihale Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası’nda bugün saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’tn Mustafa Çakır’ın haberine göre, bölgede kovanları bulunan arıcılar da köylüler de ihaleye tepkili. İhaleden belediye başkanın da muhtarın da köylünün de haberi olmadığına dikkat çeken CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “5 kilometre ötede Okluk Koyu var. Yoksa bu mesire yeri koydaki Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayı için mi yapılıyor? Niye kimseye haber verilmedi? Ne gizleniyor?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Girgin, mesire yeri için ihale öncesinde bölge halkından, yerel yönetimlerden, sivil toplum örgütlerinden görüş alınması gerektiğini vurguladı. Girgin, Bakan Pakdemirli’den şu soruların yanıtını istedi:

Bölge halkından, yerel yönetimlerden, demokratik kitle örgütlerinden görüş alınmış mıdır?

Bölgedeki arı yetiştiricilerinin itirazları dikkate alınmış mıdır?

İhalede basra çamları, arı yatakları ve piren ormanlarının korunmasına yönelik ayrıntılı bir plan var mıdır?