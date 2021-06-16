Marmaris’te helikopter inen plajdaki işletmeciler: Bir tane toz bile kalkmadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen 13 Haziran'da bir helikopterin kırsal Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisindeki plaja inmesi ile ilgili görüntülere sosyal medyadan tepki gösterilirken, helikopterin sahibi ve pilotu olan Temel Akçay ise normal bir iniş olduğunu savundu. Alandaki işletme sahipleri ise önceden gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bir tane toz bile kalkmadı" açıklamasını yaptı.

Marmaris'e 42 kilometre mesafedeki Kumlübük mevkisindeki plaja sokağa çıkma kısıtlaması olduğu geçen 13 Haziran'da sivil bir helikopter iniş yaptı. Robinson R66 tipi helikopterin plaja inişi, bir tatilci tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Konu ile ilgili inceleme başlatılırken helikopterin sahibi ve pilotunun bir teknoloji firmasının sahibi iş insanı Temel Akçay olduğu öğrenildi. Plajın bulunduğu alandaki işletmenin sahipleri ise yaptıkları açıklamada tüm önlemlerin alındığını, risk oluşturabilecek bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

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"Bir tane toz bile kalkmadı"

Kumlubük'te apart otel ve restoran işletmeciliği yapan Hüseyin Oruk, "Karşı acıdan görüntü çekildiği için sanki şezlongların arasına inmiş gibi gösterilmiş" dedi. Oruk, "Daha önceden bir pilot gönderdiler ve kontroller yapıldı. Bir tane toz bile kalkmadı. Ne şezlonglar devrildi ve şemsiyeler zarar gördü. Burası bizim işletme böyle tehlikeli bir durum olsa müdahale ederdik. Çok kontrollü indi ve kalktı gitti. Misafirleri vardı bir saat kaldılar geri döndüler" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için çok güzel bir anı oldu"

Otel ve restoran işletmecisi Dursun Demirtaş ise, "Burada bir rahatsızlık olsa hemen müdahale eder, jandarmayı arardık" dedi. Plajın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok sakin olduğunu belirten Demirtaş, "Helikopterin inişi ve kalkışı bile çok sessiz oldu. İndiği yerde birkaç müşterimiz şezlongdaydı, kesinlikle rahatsız olmadılar. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Bu alanı helikopteri kullanan kişinin yardımcısı kontrol etmiş. Sosyal medya da yapılan yorumlar bizi çok üzdü" açıklamasında bulundu.

Demirtaş T24'e verdiği demeçte de helikopterin iniş yapacağından haberdar olmadığını, daha önce plaja hiç helikopter inişi yapılmadığını belirterek, "Otelin plajını rahatsız etse güvenlik açısından direkt jandarmayı arardım, müsaade etmezdim. Buraya sakin diye geliyor herkes, sonuçta tesis sahibi olarak bana güvenip geliyor. Öyle helikopter, yat yanaştırmıyorum. Bizim portföyümüz değil. Buraya sakin diye geliyor herkes, sonuçta tesis sahibi olarak bana güvenip geliyor. Öyle helikopter, yat yanaştırmıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Demirtaş, helikopter ile hatıra olması amacıyla fotoğraf çektirdiklerini belirtmişti.

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