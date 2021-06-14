Marmaris'te plajda güneşlenenlerin arasına helikopter indirdiler

Muğla'da bir otelin plajında güneşlenenlerin arasına inen helikopter tepkileri çekti. Plajdakilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edilirken, söz konusu video sosyal medyada gündem oldu. Helikopterin bir otele yemek için müşteri getirdiği belirtildi. Gazeteci Fatih Altaylı, Ulaştırma Bakanlığı'nın söz konusu konuyla ilgili soruşturma başlattığını, işletmeci firma ve pilota "izinsiz iniş ve meskun mahalde tehlikeli inişten ceza" uygulanacağını duyurdu.

Plajın işletmesini yapan Maris Otel'in sahibi Dursun Demirtaş T24'e konuştu. Helikopterden inen kişilerin Maris Otel'e akşam yemeği için geldiği iddiasını yalanlayan Demirtaş, daha önceden oraya bir iniş yapılacağından da haberdar olmadığını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyunda güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında sahile helikopter indirildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, "Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" diye tepki gösterdi. Altaylı yaptığı yeni paylaşımda isebakanlığın helikopter ve pilotla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Altaylı, "Dün görüntülerini yayınladığım helikopterle ilgili ulaştırma bakanlığı hemen soruşturma başlattı. İşletmeci firma ve Pilota izinsiz iniş ve meskun mahalde tehlikeli inişten ceza uygulanacağı bildirildi" diye yazdı.

İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kınık da yaptığı paylaşımda, "Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş. 1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak. 2. Otellerin helikopter pisti olmalı" uyarısında bulundu. Kınık, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu durumda nasıl bir müeyyide uygulayacak?" diye sordu.

"Helikopter 20 Ocak 2020’de bir teknoloji firmasına devredilmiş"

Aynı videoyu, "Marmaris'te halk plajına akşam yemeği için yasak olmasına rağmen halkı riske atarak inen TC-HBR kayıtlı bu helikopter Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli bölgesi elektrik dağıtım firmasının sahibi AkEnerji zengini Ceydan Saydanlı’nın şirketi Bereket Enerji adına kayıtlı" notuyla paylaşan Turhan Doğu isimli Twitter kullanıcısı, bir sonraki paylaşımında, "Helikopterin plaja inmesi ile alakalı Aydem Enerji’den gelen mailde helikopterin 20 Ocak 2020’de bir teknoloji firmasına devredildiği tarafıma iletildi. Kendilerine mail ve bilgilendirme için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Otel sahibi konuştu: Helikopterden inenleri tanımıyorum, bize değil yata gittiler

Helikopterin indiği plajın işletmesini gerçekleştiren Maris Otel'in sahibi Dursun Demirtaş, T24’e konuştu. Helikopterden inen kişilerin Maris Otel'e akşam yemeği için geldiği iddiasını yalanlayan Demirtaş, daha önceden oraya bir iniş yapılacağından da haberdar olmadığını söyledi.

Helikopterden inenlerin bulundukları bölgenin ilerisindeki bir yat kulübüne gittiklerini ifade eden Demirtaş, “Tanımıyorum, akşama kalmadılar. Yan komşumuz 'Hollandalı Ahmet'e gittiler, sanırım orada yemek yediler veya yata gittiler” dedi.

Daha önce plajlarına aynı helikopterin hiç inmediğini belirten otel sahibi, “Şaşırdık ve anı olsun diye fotoğraf çekimi yaptım” ifadelerini kullandı.

Otelin plajına helikopterin inmesiyle ilgili olarak bir şikâyette bulunmadıklarını dile getiren Dursun Demirtaş, “Aslında rahatsız edici bir rüzgâr vs. fark etmedim. Alan geniş ve boştu. Açıkçası şikâyetlik bir şey yoktu. Bizlik bir durum yoktu. Otelin plajını rahatsız etse güvenlik açısından direkt jandarmayı arardım, müsaade etmezdim. Buraya sakin diye geliyor herkes, sonuçta tesis sahibi olarak bana güvenip geliyor. Öyle helikopter, yat yanaştırmıyorum. Bizim portföyümüz değil. Buraya sakin diye geliyor herkes, sonuçta tesis sahibi olarak bana güvenip geliyor. Öyle helikopter, yat yanaştırmıyorum” diye konuştu.