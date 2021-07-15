Marmaris'te HDP binasına saldırının 'azmettiricisi' gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılması olayının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.20'de Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D'yi yakalamıştı.

2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla'ya sevk edileceği bildirildi. (AA)