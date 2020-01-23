Marmaris'te eski lastikler kedilere ev oluyor

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, gündüze oranla akşam saatlerinde ilçede hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sokak kedilerinin üşümemesi için harekete geçildi. Ekipler, eski araç lastiklerini toplayarak onları kedi evine çevirdi. Toplanan lastikleri montajladıktan sonra boyayan ekipler bunları ilçenin çeşitli noktalarındaki parklara koydu.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk şimdilik 10 noktaya kedi evi konuşlandırıldığını ama çalışmanın devam edeceğini söyleyerek “Okullar açıldıktan sonra da öğrencilerimizle bu tür sosyal sorumluluk projelerini birlikte yapacağız. Lastikleri çocuklarımızla birlikte boyayacağız. İsteyen çocuklarımız yapılan kedi evlerinin bakımını ve sorumluluğunu bile üstlenebilecek. Kısa sürede sayıyı 60'a çıkarmayı planladık. İlçenin birçok noktasında bu kedi evlerini yerleştireceğiz. Şu anda parklardaki yuvaları görenler kendi mahallelerine de istemeye başladı. Çünkü ciddi anlamda içi çok sıcak oluyor” diye konuştu.