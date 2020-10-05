T24 LogoT24 Logo
Dünya

Marmaris'te diş beyazlatma tedavisi olan 3 İrlandalı turistten biri hayatını kaybetti; ikisi komada

05 Ekim 2020 09:13

Türkiye'de diş beyazlatma tedavisi olan 3 Kuzey İrlandalı turist Marmaris'te kaldıkları dairede bilinçleri kapalı bir şekilde bulundu. Turistlerden biri hayatını kaybederken diğerlerinin komada olduğu öğrenildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Marmaris'te bulunan 3 Kuzey İrlandalı, burada gittikleri diş beyazlatma prosedüründen sonra kaldıkları dairede bilinçsiz bir şekilde bulundu. 33 yaşındaki Richard Molloy, hayatını kaybetti, Declan Carson ve Aaron Callaghan isimli iki kişinin komada olduğu öğrenildi.

Ölüm nedeninin, diş beyazlatma prosedüründen sonra kullanılan ilaçlar olabileceği düşünülüyor. 

İrlanda hükûmeti ve Britanya Dışişleri, durumdan haberdar oldukları ve takip ettiklerini açıkladı. 

 

ETİKETLER

irlandaturisttürkiyediş beyazlatmatedavimarmaristurist
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24