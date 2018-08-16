Marmaris tarihi, maket teknelerle anlatılacak

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS Denizcilik ve Eğitim Merkezi\'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 28- 31 Ağustos günlerinde, ilçedeki marinada \'Teknelerle Marmaris tarihi\' konulu el yapımı maket teknelerden oluşan sergi düzenlenecek.

Maket ustası Şeref Nural Çayırlı tarafından 10 yıl süren çalışmayla yapılan \'Ertuğrul Firkateyni\', \'süngerci tekneleri\', \'Arap tekneleri\', \'Nusret Mayın Gemisi\', \'Paraçele\' (Bozburun Kayığı) ve çeşitli guletleri tasvir eden 68 eser, \'Teknelerle Marmaris tarihi\' konulu el yapımı maket tekne serisinde ziyaretçilere sunulacak. Marmaris tarihini maket teknelerle anlatacaklarını kaydeden Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi\'nin kurucusu kaptan Kenan Özdemir, \"Marmaris, M.Ö. döneminden bugüne kadar çok önemli bir liman şehri. Açılacak sergimizde amacımız, Marmaris\'in tarihini anlatmak. 1890 yılında 16 Eylül\'de Japonya\'da batan Ertuğrul Firkateyninde sergide yerini alıyor. 1800-1803 yılları arasında Marmaris Körfezine gelen İngiliz Donanması\'na ait tekneler de yer alıyor. Ayrıca tarihimizde büyük yer tutan Nusret Mayın Gemisi, Marmaris ile özdeşleşmiş dünyada adını duyurmuş süngerci tekneleri gibi birçok eserimizi sergileyeceğiz. Marmaris\'in tarihine konu olmuş bu tekneler, orijinaline birebir aynı küçültülmüş halidir. Herkes tekne maketi yapabilir. Ama bu özenle yapılmış eserler, Marmaris tarihine ışık tutmaktadır\" dedi.

Maket ustası Şeref Nural Çayırlı da \"Marmaris tarihi için çok önemli eserler. Gelecek nesillerimize tarihimizi aktarmak zorundayız. 10 yılda yaptığım birebir tekne maketlerinin Marmaris tarihi ile ilgili bağlantısının anlatıldığı özgeçmişleri, sergimizde yer alacak\" diye konuştu.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucularından Süleyman Ekin ise \"5 yıl önce Marmaris\'te ilk ve tek olan kurumumuzu kurduk. Kurulduğu günden bugüne kadar Marmaris ve Türkiye\'de hatta yabancı ülkelerinden birçok kişiye gemi adamlığı eğitimleri verdik. Dört bir tarafımız denizlerle çevrili. Denizcilikle ilgili tarihi pek bilmiyoruz. Marmaris\'in deniz tarihi, çıkan tarihi eserlerle M.Ö. yıllara dayanmakta. Yeni kuşağa bu tarihimizi anlatmak ve bilinçlendirmek için 28 ile 31 Ağustos arasında tarihi gemilerin maketlerinden oluşan sergimizi açıyoruz\" dedi.

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