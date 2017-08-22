Marmaris suikast davası sanığı: Bizi Yunan helikopteri sanıp vuracaklar diye havalandım (4)

DARBECİ ASKERDEN \'KUMPAS\' SUÇLAMASI

Abdülhamit Gülerden\'in mahkeme salonundan atılmasından sonra duruşmada tutuklu sanıklardan MAK Teğmen Muhammet Burak İpek, savunmasını yapmaya başladı. Muhammet Burak İpek\'in de Abdülhamit Gülerden gibi bazı kamu yöneticileri ve yargılamaya ilişkin konuşma yapması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Adil şeffaf bir yargılama yapıyoruz. Özgür irademizle yargılamamızı yapıyoruz. Eleştiri yapabilirsiniz hiçbir makam eleştirilmez değil. Eleştiri yapmak isterken mahkemeyi aşağılayan sözler kullanamazsınız\" dedi. Muhammet Burak İpek, 15 Temmuz günü Muğla Valisi olan Amir Çiçek\'in ifadesinde yanlışlıklar yaptığını, bu yanlışlıklarında gelecekteki mahkemelerde kendisine sorulacağı şeklinde tehdit içerikli sözler kullandı.

\'BİLİNMEZE GİTTİK\'

Marmaris\'e bir bilinmeze gönderildiklerini, sivil bir kişinin kendilerine otelin yolunu gösterdiğini ileri süren Muhammet Burak İpek, \"Bizden önce oraya gelen suikastçilerin ayak bastığı yerlere götürüldük. Suikast nedir ne değildir bilmem uzmanlığım ilgi alanım da değil. Suikast filmlerine baktığınız zaman bu işin bizim yaptığımız faaliyetle uzaktan yakından ilgilisi yoktur. Üç helikopterle suikastin aksine davul zurna çalarak gittik. VIP taşıyacağımız için gizleyecek bir durumumuz da yoktu Terör operasyonu yapıyorduk. MAK olarak çevre güvenliğini alacaktık. Zaten biraz sonra ülkede darbe yapıldığı konuşulmayla başlandı. Bizler de plansız olarak komutanlarımıza uymaya başladık. Hazırlıklar bittiği sırada Sönmezateş, bize silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğunu söyledi. Helikopter yaklaşık 50 dakika beklediğimiz anda bile Ankara\'ya mı? Marmaris\'e mi gideceğimiz belli değildi. O gün plansız programsız bilgisiz, VIP nakli olarak bizden önce suç işlenmiş bölgeye gönderildim. Kumpas son aşamasındaymış. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bizler birlik dışındaki her faaliyet için silahlarımızı yanımıza alırız\" dedi.

AĞLAYINCA İFADESİNE ARA VERİLDİ

Savunma yaptığı sırada darbeci sanık Muhammet Burak İpek, ağlayınca Mahkeme Başkanı\'ndan bir süre durmak için izin istedi. Bir süre yerinde oturan Muhammet Burak İpek daha sonra ifadesine devam etti. İki polis memurunun şehit edilmesi olayına değinen sanık, \"Benin için en önemlisi şehitler konusu. Şehitlerimiz olduğunu teslim olduğum zaman polisten öğrendim. Gözaltında kaldığım sürede olay yerine götürülüp nereden ateş ettiğimizi göstereceğimizi bekledim. Sadece tahtadan kroki çizip nerelere gittiğimi anlattım. Polisler, şehitler meselesi yerine FETÖ mensubu olduğumu kabul etmemi istediler. Şehit polis Mehmet Çetin olayında, bu bölgenin kameraları çalışmadığı için karanlık kalmıştır. Burada görevli polislerin ifadeleri de çelişkilidir\" dedi.

ANAYASA SÖZLERİ SALONU GERDİ

Muhammet Burak İpek\'in \"Anayasa KHK\'larla ayaklar altına alınıyor\" sözleri salonda gerginliğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Halit Çokan, bu sözlere itiraz etti. Mahkemenin müdahalede bulunmasını istedi. Bununu üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Anayasa bunu değerlendirir. Sen savunma sınırının dışına çıkıyorsun. Devletin meşru organlarının çıkardığı meşru uygulamaları sen hedef gösteriyorsun. Varsa bir şey gereğini Anayasa Mahkemesi yapar\" dedi.

Tutuklu sanıklardan bazıları da oturdukları yerlerden müdahalede bulunmak istedi. Bunun üzerine tekrar söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Halit Çokan, \"Biz burada baston korkuluğu değiliz. Biz de mahkemenin öznesiyiz. Savunma sınırlarını aşacak durumlar olursa sataşma olduğu zaman bizim bunu size arz etmemizden başka yol yoktur. İfadelere karşı beyanda bulunma hakkımız var. Gayri meşrulukla itham ediliyoruz. Eline silah alıp darbe yapmak isteyenler mi anayasayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yoksa seçimlerle halkın oylarıyla seçilenler mi anayasayı kaldırmaya çalışıyor\" dedi.

Sanık Muhammet Burak İpek\'in savunmasında siyasi konulara değinmeyi sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sözünü kesip \"Sen artık şov yapıyorsun. Savunmanı kesiyorum\" deyip savunmasına son verdi. Ardından duruşmaya ara verdi.



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