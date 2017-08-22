Marmaris suikast davası sanığı: Bizi Yunan helikopteri sanıp vuracaklar diye havalandım (3)

\"ACİL GÖREV BİLDİRİMİYLE BİRLİĞE GİTTİM\"

Duruşmadan atılan tutuklu sanıkn MAK timinden astsubay Abdülhamit Gülerden savunmasında MAK Tim Komutanı Binbaşı Taner Berber tarafından acil görev bildirimiyle birliğine gittiğini söyledi. Abdülhamit Gülerden, \"Yapacağımız görev hakkında açıklamada bulundu. Görevin bir terör operasyonu olduğunu, Özel Kuvvetlere destek vereceğimizi söyledi. Böyle bir görevi seve seve kabul ettim. Cumhurbaşkanı\'nın alınması karşımıza çıkan kişilerin etkisiz hale getirilmesi, darbe yapılması sıkıyönetimin ilan edilmesi benim şahit olduğum şeyler değildi. Gökhan Şahin Sönmezateş\'in darbe ya da sıkıyönetim açıklamasını duymadım\" dedi.

\"ZEKAİ AKSAKALLI ADAM ÖLDÜRMEDEN YARGILANMALI\"

Savunmasında emrin suç oluşturduğuna yönelik ifadesi sırasında Abdülhamit Gülerden, şehit kahraman Astsubay Ömer Halisdemir\'in darbeci general Semih Terzi\'yi öldürmesine de değinip, \"Kahraman diye anılan Zekai Aksakallı, kanunsuz emir verip Semih Terzi\'nin öldürülmesine neden oldu. Onun için cinayete azmettirmekten dava ya da soruşturma açılmadı. Bana suç işlediğimi söyleyenler, bunu yapmamıştır\" dedi.

Bu sırada sanığın sözünü kesen Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Ömer Halisdemir\'i buna karıştırma. Kendisi görev yerini, mabedini basmaya gelenlere karşı bu eylemini yapmıştır. Bu örneği verme, ailesinin de rızası yoktur. Bu eylemi meşru müdafa hakkıyla yapmıştır. Ailesinin rızası yok, ailesine saygı göstermenizi bekliyoruz\" dedi.

Söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Halit Çokan da, \"Haddini aşmış sanığa, lütfen savunmasını yaptırın\" dedi. Sanık Abdülhamit Gülerden, uyarılara rağmen bazı kamu görevlileri ile duruşmada bulunmayan kişiler hakkında suçlayıcı ve hakaret içeren sözlerini sürdürünce Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bir kez daha sözünü kesti.

DURUŞMA SALONUNDAN ATILDI

Sanık Abdülhamit Gülerden\'ın tavrını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Bunların esas hakkındaki savunmanla ilgisi yok. Abdülhamit Gülerden, esas hakkındaki savunma için söz verildiği halde, esas hakkındaki savunma yapmadığı sürekli kişileri suçladı ve savunma kapsamında beyanlarda bulunmadı. Kendisine defalarca esas hakkında savunma için söz verildiği, savunmasına başlaması, aksi takdirde savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacağı sözlü olarak bildirildi. Ancak sanık aynı şekilde bir kısmı mahkememizde bulunmayan ve cevap verme olanağı da olmayan kişilere yönelik saldırganca sözler sarf etmeye devam etti. Bu nedenle sanığın bu hakkına son verildi. Sanık kendisine söz verilmediği halde mahkemenin düzenini bozmaya devam ettiği için de dışarıya çıkartılmasına, yargılamadan men edilmesine karar verildi\" dedi.

Bu karar üzerine sanık Abdülhamit Gülerden, duruşma salonundan çıkartıldı.

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