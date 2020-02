Marmaris şiddete karşı tek yürek oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki 4 siyasi parti, 4 oda ve 14 sivil toplum kuruluşu, her türlü canlıya şiddet ve tecavüze karşı imza kampanyası başlattı. Organizasyonu koordine eden Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş, \"Her türlü canlıya yapılan şiddet ile cinsel istismarın son bulması ve mevcut cezaların artırılması için Marmaris tek yürek olmuştur\" dedi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği koordinesinde \'Her Türlü Canlıya Şiddete Karşıyız\' adı altında platform kuruldu. Marmaris Belediyesi, 4 siyasi parti, 4 oda ve 14 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği platform, bugün Atatürk Caddesi Saman İskelesi\'nde stant açıp, canlılara şiddet, istismar engellenmesi ve cezaların artırılması için imza topladı. 5 saat boyunca çoğunluğu erkeklerden oluşan 400 kişi kampanyaya imza atarak destek verdi. İmza kampanyasının 15 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Saat 17.00\'de stant önünde bir araya gelen platform temsilcileri adına Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Arzu Sarıtaş, basın açıklaması yaptı. Her türlü canlıya yapılan şiddet ile cinsel istismarın son bulması ve mevcut cezaların artırılması için Marmaris\'in ilk defa tek yürek olduğuna dikkat çeken Sarıtaş, \"Son dönemlerde kadın, erkek, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddet ile istismarlar artmaya başladı. Bu tür kişilere karşı toplumumuzun daha duyarlı olması ve cezaların artırılması için bir araya geldik. Bu yüz kızartıcı suçları işleyip mahkeme heyeti karşısında takım elbise giyerek iyi hal indirim almaları acımızı katlamaktadır. Toplumu derinden yaralayan bu suçları işleyenlere yönelik mevcut cezaların artırılmasını istiyoruz. Bir anne, bir kadın ve bir çalışan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan cezaların artırılması için desteğini vermesini talep ediyoruz. 15 gün boyunca toplanacak olan imzaları Muğla\'nın AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekillerine teslim edip, TBMM\'ye göndereceğiz. Bu yasalar ağırlaştırılıncaya kadar gerekirse her gün sokaklarda kampanya yapmaya hazırız\" dedi.

DESTEK VERENLER

Her Türlü Canlıya Şiddete Karşıyız Platform bileşenleri şöyle:

Marmaris Belediyesi, AK Parti, CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, Esnaf Kredi ve Kefalet Odası Marmaris Temsilciliği, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilciliği, Marmaris Belediyesi Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Veli-Der, Eğitim-Sen, Cumhuriyet Kadınları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı, Eğitim Bir-Sen, Marmaris Kadınları Dayanışma Derneği, Marmaris İhtiyaç Sahipleri İçin Yardımlaşma ve Eğitim Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hayvan Hakları Koruma Derneği.



