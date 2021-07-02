Marmaris Milli Park sınırları içinde bulunan Kumlubük'teki imar planını protesto eden CHP heyeti: O izinleri elinizden söke söke geri alacağız

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu CHP heyeti, Marmaris Milli Parkı içindeki Kumlubük imara açılmasına yönelik planı çevrecilerle birlikte protesto etti. Öztunç, “İstedikleri kadar imza atsınlar, imara açsınlar. AKP gidiyor. Biz geldiğimizde bu yapılan talana son vereceğiz. O iş adamlarına çağrı yapıyoruz. O izinlerin hepsini elinizden söke söke geri alacağız. Bu koyu bozdurmayacağız” dedi.

CHP, Muğla’daki Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Kumlubük Koyu’nda 302 dönüm alanın yapılaşma sınırının Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı ile kaldırılmasını koya gelerek protesto etti.

"O izinlerin hepsini alacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin ve Suat Özcan; sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP’lilerin de katılımı ile basın açıklaması yaptı. Öztunç, şunları söyledi:

“Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ismini unutmayın Marmarisliler. İsmail Üzmez, Kumlubük Koyu'nun katilidir. İstedikleri kadar imza atsınlar imara açsınlar. AKP gidiyor. Biz geldiğimizde bu yapılan talana son vereceğiz. O iş adamlarına çağrı yapıyoruz. Buraya yatırım yapmaktan vazgeçin. O izinlerin hepsini elinizden söke söke alacağız. Bu koyu bozdurmayacağız.”

“Hangi çıkar karşılığı bu imzayı attın”

Vatandaşların elindeki arsaların toplandığını söyleyen Öztunç, ”320 dönüm, 120 dönümü Ruslara ait geri kalanı başka firmalara ait. Orada kalmamış. Kimler devreye girdiyse, 31 Aralık 2020 tarihinde Milli Parklar Genel Müdürü oluruyla bu alanda imar izni olan yüzde 5'i kaldırmış. Burayı korumalı alan statüsünden çıkarmış. Demiş ki ‘istediğini yap.’ Burası Milli Park kardeşim, sen nasıl yaparsın bunu? Ey Milli Parklar Genel Müdürü. Hangi çıkar karşılığında bu imzayı attın? Kim attırdı?” diye sordu.

“O izinlerin hepsini söke söke geri alacağız”

“7 milyon dolara aldıkları yer bugün 3 milyar TL değerinde” diyen Öztunç, sözlerine şöyle devam etti: “ 7 milyon dolara almışlar, bir imza ile 350 milyon dolara çıkarmışlar. 14 tane büyük 5 yıldızlı otel girecek bir arazi. Buraya marina yapacaklar. Ruslar buraya marina yaptıracak. Tıpkı Bodrum'daki gibi. Kimse çökmesin diye birilerinin gidip beklediği marina var ya, aynen öyle...

Bu güzelim doğayı bitirecekler. Burada tarih de var orman da var. Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ismini unutmayın Marmarisliler. İsmail Üzmez Kumlubük Koyu'nun katilidir. İstedikleri kadar imza atsınlar imara açsınlar. AKP gidiyor. Biz geldiğimizde bu yapılan talana son vereceğiz. O iş adamlarına çağrı yapıyoruz. Buraya yatırım yapmaktan vazgeçin. O izinlerin hepsini elinizden söke söke geri alacağız. Bu koyu bozdurmayacağız.

“Burada çıkacak en ufak kıvılcımın sorumlusu milli parklar genel müdürü”

Uyarıyoruz; bu arada, burada sakın ha sakın yangın çıkmaya kalkmasın. Birileri burayı yakmaya kalkmasın. Burada çıkacak en ufak bir kıvılcımın sorumlusu Milli Parklar Genel Müdürü ve onun tepesindeki bakandır, Cumhurbaşkanı'dır. Burada bir yangın çıkarsa şimdiden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu AKP'nin çıkardığı yangın olur. Kimse bu yola girmesin. Kaza oldu, piknikçi yaptı, sıcaktan oldu... Geçecekler bunları. Kimse bu yola girmesin.”

“Duymayan kulaklar duysun diye buraya geldik”

Alandaki revizyon planına dikkat çekerek konuyu gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise şöyle konuştu:

“Artık sınırsız yapılaşmanın önü açıldı. Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçti. Yüzde 50, 70, 80 yapıyorum, diyebilir. Artık yapılaşma için bir sınır bulunmuyor. Dolayısıyla bu cennetten köşenin ranta açıldığının ispatı. Türkiye’de devlet yönetimi ne hale geldi ki bir genel müdür bir onay imzasıyla 320,873 dönüm milli parkı 3 milyar liralık ranta tek imzasıyla çevirebiliyor.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Marmaris Belediyesi yazılı ve sözlü görüş bildiriyor. Burada yüzde 5 yapılaşma sınırı kaldırılırsa bu bölgenin tamamen ranta açık hale geleceğini, bölgenin doğasının korunamayacağını ilan ediyor. Duymayan kulaklar duysun diye buraya geldik. Kumlubük Marmarislinindir, Muğlalınındır tüm Türkiye vatandaşlarına ait aynı zamanda bir dünya mirasıdır. Sonuna kadar sahip çıkacağız.”

“Sit alanına otel yapmaya çalışan bakanla ülke yönetilemez”

Marmaris’te Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı’na ait bina ile çevre talanının başladığını öne süren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’nın kıyı şeridindeki yapılaşmaya şöyle tepki gösterdi:

“Sadece Marmaris mi? Fethiye’nin Ölüdeniz’ine, Hisarönü’ne, İztuzu’na, Ortaca’nın Sarıgerme’sine, şu an yanan Dalyan’daki yere, TİGEM’in yerine göz diktiler. Yetmedi Akyaka’da doğal sit alanının tamamını liman yapmaya kalktılar. Gökova Koyu’ndan diğer tarafa dönünce Bodrum’un koylarını, Milas’ı yağmaladılar. 1400 kilometrelik Muğla kıyı şeridinin tamamı AKP ‘şahsım’ hükümeti tarafından talan ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı’nın görevidir burası. Burası bir tabiat varlığıdır. Ortada tabiat varlıklarını, kültürü koruyan bir bakan olmadığı için Milli Parklar Genel Müdürü burayı tek imza ile açıyor. Bakan kendisine hemen Gökova Koyu’nda Bodrum’un yanındaki Adalı Yalı’yı, bir arkeolojik sit alanını kendine otel yapmaya kalkarsa işte bu bakanla bu ülke yönetilemez.” (DHA)