Marmaris merkezine inen domuzları tencere- tava ile uzaklaştırdılar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçe merkezine inen çok sayıdaki yaban domuzu, sokaklarda yiyecek aradı. Mahalle halkının tencere tavalara vurarak ses çıkarmasıyla domuzlar geldikleri ormanlık alana döndü.

Armutalan Mahallesi\'nde ormana yakın 234 Sokak\'taki evlerinin balkonunda oturanlar, dün akşam saat 22.00 sıralarında, çevrede dolaşan yaban domuzu sürüsünü görünce şaşkına döndü. Dağ eteklerinden inerek sokak aralarında dolaşan, evlerin bahçelerine giren ve çöp konteynerlerini karıştıran 7\'si yavru 9 yaban domuzu sürüsünü gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekti. Bir süre yiyecek arayan domuzlar, mahalle sakinlerinin tencere ve tavalara vurarak ses çıkarmasıyla korkup geldikleri yönden orman içine girerek gözlerden kayboldu.

Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan mahalle sakinleri, \"Artık bu orman ile şehir arasında tel örgü çekilerek önlem alınması lazım. Ya da ormanda belli noktalara yiyecek bırakılarak yaban domuzu sürülerinin şehre inmesi engellenmeli\" yorumlarını yaptı.

Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, \"Yaban hayvanlarının şehre inmemesi için projemizi sunduk. Önümüzdeki aylarda belirlenen yerlerde 3 bin 500 metre uzunlukta çit çekilecektir\" dedi.

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