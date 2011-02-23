-MARMARİS LİBYA'DAN GELECEKLERE HAZIRLANIYOR MARMARİS (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki Türk vatandaşları ile Bingazi limanından yola çıkan Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının ulaşacağı Muğla'nın Marmaris ilçesinde hazırlıklar sürüyor. Türk Kızılayı Derneği Marmaris Şube Başkanı Nafiz Kamadan, Libya'nın Bingazi kentinden Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren İDO'ya ait feribotlar ile Marmaris'e gelecek vatandaşların sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için limana büyük çadırlar kurduklarını kaydetti. Kamadan, Libya'dan gemilerle gelecek olanların karşılanması için Kızılay olarak bütün tedbirleri aldıklarına işaret ederek, şunları söyledi: ''İlk geminin bu gece saat 22.00 sıralarında Marmaris limanına giriş yapmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz şuanda hummalı bir çalışma içerisinde. İlk etapta her bölge için 2 ayrı stant olmak üzere toplam 14 ayrı stant oluşturuyoruz. Ayrıca gelen kişilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için limana büyük çadırlar kuruyoruz.'' Libya'dan gelen yolcuların gidecekleri bölgeye göre stantlarda kayıtlarının yapılacağını ve transferleri gerçekleştirileceğini bildiren Kamadan, ''Bir otobüs firması transferleri gerçekleştirecek. Ayrıca yeni yolcular almak için hareket edecek gemilere Türk Kızılayı tarafından sağlık ekipleri verilecek. Ayrıca, gemilere gıda ve yiyecek maddeleri de konulacak'' diye konuştu. -20'DEN FAZLA OTEL TAHSİS EDİLDİ- Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı İlhan Açıkgöz ise Libya'nın Bingazi kentinden Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren 2 feribottaki Türk yolcuların konaklama sorunu yaşamayacağına işaret ederek, ''Başbakanlık ve Marmaris Kaymakamlığı yetkilileri ile bir toplantı yaptık. Sezon nedeniyle otellerin büyük bölümü kapalı. İlçede faaliyette olan 20'den fazla oteli gelen misafirleri ağırlamak için tahsis ettik. Feribotlarla tahliye edilen yolcuları karşılamaya hazırız'' dedi.