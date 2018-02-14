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Marmaris İYİ Parti teşkilatı, Sevgililer Günü'nde lokma döktürdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, 'En büyük aşk, vatandır' sloganı adı altında lokma döktürdü, vatandaşa Türk bayrağı dağıttı

14 Şubat 2018 18:21

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, \'En büyük aşk, vatandır\' sloganı adı altında lokma döktürdü, vatandaşa Türk bayrağı dağıttı.
İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, Eski Cami önünde Sevgililer Günü kapsamında \'En büyük aşk, vatandır\' sloganı adı altında lokma döktürdü. Partililer, ayrıca vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Vatan sevgisini aşılamak hem de şehitler için anma yapmak istediklerini belirten partililer, vatandaşlara ve çevre esnafa lokma ikram etti. Yoğun katılımın görüldüğü etkinlikte, iki saat içinde 1000 kutu lokma ve 500 Türk bayrağı dağıtıldı.
İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, \"14 Şubat Sevgililer Günü\'nü farklı bir hissiyatla kutlamaya ve şehitlerimizi anmaya adadık. En büyük aşk, vatandır\' sloganımızla farkındalık yaratmak için etkinliğimizi düzenledik. Vatan sevgisi coşkusunu artırmak ve birlik beraberliği artırmak için buradayız. Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize sevgimizi gönderiyoruz. Sevgi dolu yüreğimiz terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizle beraberdir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize acil şifalar diliyoruz\" dedi.

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