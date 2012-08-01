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Yaşam

Marmaris İçmeler'de denize giren kaşınıyor

Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan başkanlığındaki ekip, İçmeler’e gelerek, deniz yüzeyinde incelemelerde bulundu.

01 Ağustos 2012 19:06

 

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ne bağlı İçmeler Beldesi’nde, son günlerde plajdan denize giren bazı kişilerde kaşıntı şikayetlerinin meydana gelmesi üzerine Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan başkanlığındaki ekip tarafından inceleme yapıldı, su örnekleri alındı.
 
İçmeler Belediye Başkanı Ak Partili Zeki Eren, son günlerde belde plajından denize giren bazı kişilerde kaşıntı vakalarının görüldüğünün bildirilmesi üzerine Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden yardım istedi. Bunun üzerine Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan başkanlığındaki ekip, İçmeler’e gelerek, deniz yüzeyinde incelemelerde bulundu, su örnekleri aldı. İnceleme sırasında denizanalarına rastlamadıklarını, ancak Keçi Adası yakınlarında su yüzeyinde beyaz köpükler tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Tarkan, "Köpükler tek hücreli bitkisel bir canlının aşırı üremesi sonucu meydana gelebilir. Aşırı üreme aynı zamanda kirliliğin bir göstergesi. Denizin değişik yerlerinden ve köpüklerden örnekler aldık. Kesin sonucu laboratuarda bir takım incelemelerden sonra açıklayabiliriz" dedi.
 

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