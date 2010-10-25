Marmaris denizini 'beyaz örtü' kapladı

T24 - Muğla'nın Marmaris Körfezi'nde dalış yapan dalgıçları, denizin dibinde göz alabildiğince uzanan beyaz bir örtü karşıladı. Çekilen görüntüler incelenmek üzere bilim adamlarına gönderilirken, beyaz örtünün, alg (bir tür yosun) topluluğu ya da yüzlercesi toplu halde gezen papazbalıklarının yumurtalarıyla oluşabileceği öne sürüldü.



‘İlk kez karşılaştık’

Marmaris Çevrecileri Derneği dalgıçları, Marmaris Körfezi’nin çeşitli yerlerinde terörist yosunları incelemek, suyun kirliliğini ölçmek ve su altındaki durumu görmek amacıyla yaptıkları dalışlarda beklemedikleri görüntüyle karşılaştı. İçmeler’deki fenerin bulunduğu Keçiadası bölgesinde metrelerce uzunluğundaki beyaz örtüyle karşılaşan dalgıçlar, incelenmek üzere bol bol görüntü çekti. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, “Görüntüleri izleyince çok şaşırdık. Dalgıç arkadaşlarımız bölgede ilk kez beyaz bir örtüye rastladıklarını söyledi. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden yardım istedik. Görüntüleri inceliyorlar” dedi.

Daha önce Marmaris’te ‘terörist yosunlarla’ ilgili incelemeler yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şükran Cirik de görüntüyü kameradan değil yerinde incelemek ve alınan örnekler üzerinde konuşmak gerektiğini belirtti.

Dalgıçlarca çekilen görüntü ler incelenmek üzere üniversiteden bilim adamlarına gönderilirken, beyaz örtünün, alg topluluğu ya da yüzlercesi toplu halde gezen papazbalıklarının yumurtalarıyla oluşabileceği ileri sürüldü.