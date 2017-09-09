Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: Su o kadar bulanık ki (2)

\"SEMİH TERZİ TİM KURMAMI İSTEDİ\"

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşması, sanık Binbaşı Şükrü Seymen\'in esasa ilişkin savunmasıyla devam etti. Binbaşı Seymen, darbe girişiminden bir gün önce, Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi\'nin kendisini arayarak 12 kişilik tim kurma konusunda emir verdiğini anlattı. Kendilerine ateş eden güvenlik güçlerinin tecrübesiz olduğunu söyleyen Binbaşı Seymen, \"Bizim kastımız adam öldürmek olsaydı, yaşanan ilk temasta polisleri öldürür, arkamızda onlarca müşteki bırakmazdık. Sayı, silah, teçhizat, eğitim ve tecrübe farkıyla üstündük. Kastımız adam öldürmek olsaydı, bizim polisle işimiz yok emrini vermezdim. Yaşanan olay sonrasında devlet bütün imkanlarıyla peşimize düştü. Buna rağmen silahlarımızı araziye bıraktık. Tecrübesiz bir şekilde ateş eden güvenlik güçlerini istesek tabancamızla öldürürdük. Bu suçlamalardan beraatimi istiyorum. Amaç bizi polis ile çatıştırmaktı. O kişilerin ekmeğine yağ sürdürmedim. Herkesin bir planı olduğu gibi, Allah\'ın da planı var. İnsanlar ne planlarsa plansın, Allah\'ın dediği olur. Birilerin ölümüne sebep olmadığım için vicdanım rahat\" dedi.

Binbaşı Seymen, 14 Temmuz tarihinde Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi\'nin kendisini arayarak 12 kişilik tim belirlemesini istediğini anlatarak, şöyle ifade verdi:

\"Rahmetli Semih paşanın emrini sorgulayamazdım. Aynı gün Osman Kılıç (Albay) ile Milli Savunma Bakanlığı lojmanında görüştüm. Sahte telefon ve hat kullanmadım. Bu hususu kabul etmiyorum. Süreç ilerledikçe anladım ki bizi FETÖ ile bağdaşlaştırmaya çalıştılar. Hakan Fidan beyefendi, Özel Kuvvetler karargahında \'Mühimmatlarını bastınız mı? Biz hazırız, siz hazır mısınız\' gibi anlamsız cümleler kurmuş. Onun da yargılanması gerekiyor. Ülkenin beyinleri şu an hapishanede. Bunu yapan TSK içerisindeki çetedir. Kendimi kullandırdım. Bizi bu tuzağın içine çekenlere hakkımı helal etmiyorum.\"

GARİP ŞEYLER SÖYLEME

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Sana cevap verecek olan kişi burada yok. Algı oluşturuyorsun. Söylediğin şeyler anlamsız. Sen savunmanı yap. Garip garip şeyler söyleme. Koca koca generaller de mi kendini kullandırdı? Kendini kullandırdığın kişiye sürekli rahmetli diyorsun. Söylediklerinde çelişkiler var\" dedi. Duruşma, Seymen\'in ifadesi ile sürüyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)