Marmaris, Cumhuriyet coşkusunu Sıla konseriyle yaşadı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, belediyenin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan şarkıcı Sıla, hayranlarını coşturdu.

Atatürk Meydanı\'ndaki halk konserini yaklaşık 8 bin kişi izledi. Çoğunluğunu 18-30 yaş grubunun oluşturduğu kalabalık, erken saatlerden itibaren konserin yapılacağı alana geldi. Kalabalık, konserin başlamasına 1 saat kala \'Sıla bekletme bizi, senin için buradayız\' sloganları attı. Sıla, sahneye gelmeden önce vokalistler Dünya Kızılçay, Sibel Gürsoy ve Tuba Önal; tuşlu çalgılarda Burak Erkul, keman ve utta Semih Çelikel, davulda Alp Türeci, basgitarda ise Cudi Genç, çaldıkları parçalarla kalabalığı coşturdu. Ardından sahneye gelen Sıla, 9 yıllık müzik kariyerinde en çok dinlenen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Hayranlarının Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Sıla, \"Herkese bu anlamlı ve güzel günü anlatmak lazım\" dedi. Sıla, 2 saat süren konserinde, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser, Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ın Sıla\'ya çiçek ve plaket vermesiyle son buldu.

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