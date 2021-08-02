Marmaris Belediyesi: Hisarönü yanıyor, acil havadan destek şart, çığlıkları duyun artık!

Marmaris Belediyesi, Hisarönü'ndeki yangından bir video paylaşarak, acil havadan destek istedi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hisarönü yanıyor! Acil havadan destek şart! Çığlıkları duyun artık!" denildi.
Marmaris Belediyesi: Delikyol'da da vatandaşların elleriyle yangını söndürmeye çalıştığını duyurdu.
Çocuklarımız Hisarönü'nden tahliye ediliyor. Korkmayın çocuklar, bu yangın son bulacak. Yaralarımızı hep birlikte, dayanışmayla saracağız.
Belediye son olarak, "Çocuklarımız Hisarönü'nden tahliye ediliyor. Korkmayın çocuklar, bu yangın son bulacak. Yaralarımızı hep birlikte, dayanışmayla saracağız." paylaşımını yaptı.
Çocuklarımız Hisarönü'nden tahliye ediliyor. Korkmayın çocuklar, bu yangın son bulacak. Yaralarımızı hep birlikte, dayanışmayla saracağız.