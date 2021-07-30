Marmaris Belediye Başkanı Oktay: Çok acil olarak havadan müdahale hızlanmalı!

Orman yangınıyla mücadele eden Marmaris’te, belediye başkanı Mehmet Oktay, “Ben buradan çok acil olarak, ama çok acil olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, sayın yetkililer bizi duyun. Havadan müdahalelerin derhal hızlanması ve çoğalması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne geçebilmemiz mümkün gözükmüyor. Marmaris bir tane” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede dün başlayıp halen söndürülemeyen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, “Yaklaşık olarak 26 saattir Marmaris olarak, Türkiye olarak ciğerlerimiz yanıyor. Hakikaten dün saat 13.00 sularında başlayan yangın ilk etapta kontrol altına alınıyor gibi olsa da maalesef sonrasında kontrolden çıkmış durumda. Geldiğimiz an itibariyle de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Binin üzerinde görevlimizle birlikte karadan ormana müdahale ediyoruz" dedi.

"Sayın yetkililer bizi duyun"

Yangına üç veya dört helikopterin havadan müdahale ettiğini söyleyen Oktay, havadan müdahalenin hızlanması için acil çağrıda bulundu.ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Oktay, şunları söyledi:

"Ama malum hava şartlarından kaynaklı kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Birincisi hava oldukça sıcak ve kuru, ikincisi nem yok ve devamında da rüzgar bir miktar şiddetli. Özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönünden estiğinden ötürü yangın çok hızlı şekilde yayılıyor. Ben buradan çok acil olarak ama çok acil olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın yetkililer bizi duyun. Havadan müdahalelerin derhal hızlanması ve çoğalması gerekiyor. Başka türlü bunun önüne geçebilmemiz mümkün gözükmüyor. Marmaris bir tane böyle bir coğrafya da dünyada yok. Lütfen ama lütfen sayın yetkililer havadan müdahaleyi çoğaltın.”

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Başkan Oktay, orman yangınının devam ettiğine dikkat çekerek vatandaşlardan da destek istedi. Oktay ilçe sakinlerine şöyle seslendi:

“Değerli Marmarisliler, değerli hemşerilerim. Kıymetli misafirlerimiz Yaklaşık olarak 26 saattir Marmaris’te ciğerlerimiz yanıyor. Bununla ilgili tüm kurumlar canla mesai gösteriyor çaba harcıyor. Ancak geldiğimiz nokta maalesef ki yangını kontrol altına alabilmiş değiliz. Bundan kaynaklı da lütfen ama lütfen hepinizden rica ediyorum, zorunlu olmadığınız sürece trafiğe çıkmayın. Ne sağlık ekibimiz ne yangın söndürme araçlarımız yeterli sürede ulaşması gereken yerlere ulaşamıyorlar. Lütfen ama lütfen hepinizden rica ediyorum zorunlu değilseniz lütfen trafiğe çıkmayın.”