Marmaris Belediye Başkanı kendini karantinaya aldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Meclis Üyesi Ali Kırlı, 12 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Inturmarket Turizm Fuarı" gittikleri Rusya dönüşü yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı 14 gün kendilerini evlerinde izole etme kararını aldı.

Başkan Oktay, "Rusya’nın, Ulaştırma Bakanlığımızın sıraladığı riskli ülkeler arasında olmamasına rağmen bu kararı aldığını ve biz tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok gayet iyiyim. Ama tabi ki bu hassas bir konu. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonla ya da online sistemle yürüteceğim’’ dedi. (İHA)