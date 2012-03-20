Marmaray'ın ilk vagonları İstanbul'da

T24 - Marmaray Projesi kapsamında kullanılmak üzere Güney Kore'den Türkiye'ye getirilen 5 yeni vagon, İstanbul'a ulaştı.

Bu kapsamda, daha önce getirilen 55 vagonun test sürüşü devam ederken, yeni vagonların da montajına başlandı.

Marmaray araçlarının temini ihalesi kapsamında ihaleyi alan firma, vagonların bir kısmını montajlı halde direkt olarak Güney Kore'den getirirken, bir kısmının montajını ise Adapazarı'ndaki Hızlı Tren Fabrikasında yapıyor.

Gelen 5 yeni vagonla birlikte Haydarpaşa Garındaki Marmaray vagonlarının sayısı da 60'a ulaştı. Adapazarı'ndaki hatların yenilenmesinden dolayı elektrik akımının verilmemesi nedeniyle vagonların, burada yapılmayan test sürüşleri için Haydarpaşa Garına getirildiği bildirildi.