Marmaray'dan çıkan tarih sergilenecek

Marmaray Metro Projesi kapsamında Yenikapı'daki kazılarda çıkarılan, büyük bölümü 4-7. yüzyıla ait 54 hayvan türünün kemiği, Osteoarkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Türkiye'de ilk kez İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde açılan ve arkeolojik kazılar sırasında çıkarılan hayvan iskeletlerinin sergilendiği Osteoarkeoloji Müzesi, Marmaray kazılarından elde edilen bulgulara da ev sahipliği yapacak. İÜ Veterinerlik Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar, 2004’te İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce başlatılan kazı çalışmaları sırasında çıkarılan kemikleri incelediklerini söyledi. Kazı faaliyetinin 58 bin metrekarelik alanda yapıldığını ifade eden Onar, “Şu ana kadar 60 binin üzerinde kemik incelemesi yaptık. 54 hayvan türü bulundu” dedi.

Prof. Dr. Onar, örnekleri mümkün olduğu kadar müzede sergilemeye çalıştıklarını anlatarak, “Kazı alanında, 8 bin 500 yıl öncesine kadar giden buluntulara da ulaşıldı. Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlarda, Bizans’ta hayvanlarla insan arasındaki bağın yoğun olduğunu belirledik. Yıllardır kazı çalışmalarına katılıyorum ancak hayvan kemiklerinin bu kadar fazla olduğu bir alana rastlamadım. Şu anda Türkiye’de yaşamayan filin de kalıntısını tespit ettik. Büyük boyutlarda orkinos balıkları olduğunu da belirledik” şeklinde konuştu.

Onar, Müzenin yeni parçalarıyla 30 Nisan’da açılacağını belirtti.