Marmaray’da ücretli seferler başladı

Asrın projesi olarak adlandırılan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 gün ücretsiz hizmet veren Marmaray, ücretli seferlerine başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan Marmaray, 15 günün ardından bu sabah 06.00’dan itibaren ücretli seferlere başladı. Sabahın ilk saatlerinde Marmaray’a gelen vatandaşlar, ücretlerin uygun olduğunu ve projeden memnun olduklarını söyledi. Yolcular, Marmaray‘ı İstanbul Kart veya Akbil ile 1.95 lira ödeyerek kullanabilecek. Öğrenciler için ise ücret tarifesi 1 lira olarak uygulanacak.