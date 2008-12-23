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Yaşam

Marmaray’da işe başladığı gün öldü

Marmaray projesinde bugün çalışmaya başlayan bir işçi, yıkılan eski bir binanın altında kalarak öldü.

23 Aralık 2008 02:00

Marmaray projesinde bugün çalışmaya başlayan bir işçi, yıkılan eski bir binanın altında kalarak öldü.

İstanbul’da Marmaray projesi kapsamında bugün Samatya’da eski bir binada yıkım çalışması yapan dört işçiden biri çöken duvarın altında kaldı. Enkaz altında yaralanan 32 yaşındaki Abdurrahim Ünal’ın, ambulansın olay yerini bulmakta zorlanması, bu nedenle de geç müdahale edilmesi nedeniyle öldüğü öne sürüldü.

Ünal’ın taşeron olarak yıkımı gerçekleştiren şirkette bugün işe başladığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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