Marmaray'da inşasında bulunan liman benzersiz

Financial Times gazetesi, İstanbul’da Asya ile Avrupa’yı Boğaz’ın altından geçerek birleştirecek Marmaray Projesi kazıları sırasında bulunan 4’üncü yüzyıla ait limanın bu yüzyılda denizcilikle ilgili bulunmuş en önemli eser olduğuna dikkat çekti



İstanbul’da Asya ile Avrupa’yı, Boğaz’ın altından geçerek birleştirecek Marmaray Projesi kazıları sırasında bulunan 4’üncü Yüzyıl’a ait limanın bu yüzyılda denizcilikle ilgili bulunmuş en önemli eser olduğu bildirildi.



İngiliz Financial Times gazetesi, Marmaray Tüneli’nin, büyük projeler sırasında arkeolojik kalıntıların ortaya çıkması ile karşı karşıya kalınabilcek sorunlara bir örnek oluşturduğunu belirterek, liman kalıntısının arkeologları heyecanlandırırken, günde 1 milyon dolara mal olan ve iş takviminden iki yıl geride bırakan gecikme nedeniyle mühendislerin hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.



Gazete, Marmaray Tüneli Projesinin, bu alandaki tek örnek olmadığını belirterek, benzer sorunların Atina Metrosu inşaatı sırasında dünyanın en büyük arkeolojik kazısının yapılması ve inşaat masrafına 70 milyon doların eklenmesiyle de yaşandığına dikkat çekti.