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Yaşam

Marmaray'da ikinci ölüm

Marmaray'da makinist olarak çalışan Gürkan Kazel kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

05 Haziran 2014 18:28

Asrın projesi olarak lanse edilen Marmaray'da bir ölüm daha gerçekleşti, makinist olarak çalışan Gürkan Kazel hayatını kaybetti. 

Marmaray'da daha önce de makinist olarak çalışan Yusuf Adalı hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2013’te açtığı Marmaray tüp geçidinde önceki gün ikinci makinist ölümü yaşandı. Marmaray’ın açılışından kısa bir süre sonra, makinist Yusuf Adalı kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. 

1968 doğumlu olan Makinist Gürkan Kazel, salı sabah 06:00'da başlayacak mesai öncesi arkadaşı uykusundan kaldırmaya girişti. O anda durumu fark eden arkadaşı hemen ambulans çağırdı. Ancak ambulans geldiğinde Kazel, çoktan hayatını kaybetmişti.

Savcılık, ölüm sebebini öğrenmek amacıyla ön otopsi için Kazel'in hastaneye kaldırılmasını istedi. Kartal ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kazel'in ön otopsi incelemelerinin ardından ölüm sebebinin detaylarıyla anlaşılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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