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Ekonomi

Marmaray'da bilet fiyatı belli oldu

İstanbul Boğazı'nın altından Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak metro hattı Marmaray'da bilet fiyatı belli oldu

09 Ekim 2013 14:27

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray'da uygulanacak bilet fiyatlarının şehir içi ulaşım fiyatları düzeyinde, 1,95 lira civarında olacağını söyledi. Yıldırım, İstanbulkart'ın Marmaray'da da geçerli olacağını belirtti.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray'da uygulanacak bilet fiyatlarının şehir içi ulaşım fiyatları düzeyinde,1,95 lira civarında olacağını bildirdi. Ayrıca İstanbulkart Marmaray'da da geçerli olacak.

Yıldırım, açılışın 29 Ekim'de gerçekleştirileceğini, bu konuda herhangi bir gecikme veya aksama öngörmediklerini söyledi.

Projeye ilişkin şu an ufak tefek rütuşların yapıldığını ve bir sorun olmadığını belirten Yıldırım, açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile konuk ülkelerin başkanları ve başbakanlarının da davet edildiğini ifade etti.


'1,5 asırlık rüyayı gerçeğe dönüştüreceğiz'


Yıldırım, "Türkiye, büyük heyecanı, iki bayramı bir arada yaşayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıldönümünü ve İstanbul'un en önemli raylı sistem projesini, 1,5 asırlık rüyayı da gerçeğe dönüştürmüş olacağız 29 Ekim'de" diye konuştu.

Marmaray'daki bilet fiyatlarının ne olacağına ilişkin açıklamalarda da bulunan Yıldırım, İstanbul'daki metrolarda, raylı sistemlerde uygulanan bilet fiyatlarının aynısı olacağını ifade etti.

Bugünlerde UKOME'nin bunun kararını alacağını aktaran Yıldırım, "Zannediyorum 1,95 civarında olacak. Şunu da söyleyim, bu hattı TCDD işletecek ama bunun entegrasyonunu İstanbul Ulaşım ile birlikte yapacağız. UKOME kararıyla, İstanbullular tek biletle hem Marmaray'ı hem metroları hem de otobüsleri kullanabilecek" bilgisini verdi.


'Kanal İstanbul'da sona yaklaşıldı'


Bakan Yıldırım, Kanal İstanbul'da da çalışmaların sona yaklaştığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile son değerlendirmeler yapıldıktan sonra yapım aşamasına geçileceğini bildirdi.


'Bu bir dünya rekoru olacak'


Yıldırım, 3. Köprü'nün ayaklarının uzunluğunun 60 metreyi bulduğunu, yıl sonuna kadar ayakların tamamlanmış olacağını belirterek, "2015'te tamamlamayı planlıyoruz. Bu bir dünya rekoru olacak" dedi.


'O iddia doğru değil'


3. Havalimanı ile ilgili ihaleye çıkmadan önce ÇED Raporu'nun alındığını kaydeden Bakan Yıldırım, ÇED'den muaf olacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.


'3. Havalimanı'na birkaç ay içinde başlanabilir'


Ulaştırma Bakanı ayrıca, İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının inşaatına birkaç ay içinde başlanabileceğini ifade etti.


'Tavan fiyat, şirketlerin rızasıyla olacak'


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, uçak biletlerinde tavan fiyat uygulamasına ilişkin olarak ise, ''Şirketlerin kendi rızasıyla yapılacak. Havayolu şirketleri SHGM ile anlaşmaya vardılar. Şirketler uygulayacakları bilet fiyatlarına kendileri bir sınır koyacaklar'' şeklinde konuştu.


Ankara-İstanbul YHT'nin rengi turkuaz


Bakan Yıldırım, Ankara-İstanbul YHT renginin de turkuaz olacağını söyledi.

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