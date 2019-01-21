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Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu geçici olarak kapatıldı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) MARMARAY Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

21 Ocak 2019 16:13

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) MARMARAY Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar\'a götürülüyor.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul\'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı. Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.

(FOTOĞRAF)

 

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