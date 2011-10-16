Marmara'ya mevsimin ilk karı düştü

T24 - Ülke genelinde soğuk hava etkili olurken, kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa, Bolu ve İzmit'e mevsimin ilk karı yağdı.





Uludağ Meteoroloji İstasyonu'ndan alınan bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında başlayan mevsimin ilk kar yağışı aralıklarla sabaha kadar sürdü.



Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı oteller bölgesinde hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ve kar yağışının 18 Ekim Salı günü akşamına kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Bursa kent merkezinde ise hava sıcaklığının 12 derece ve yağışlı olduğu öğrenildi.

Kartalkaya ve Kartepe de bembeyaz





Bolu'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.



Bölgede etkili olan yağış sonrası Kartalkaya beyaza bürünürken, kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı bildirildi.



İzmit'in güney doğusundaki Samanlı dağlarının zirvesi olan kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan Kartepe'ye de bu sabah kar yağdı. Kar kalınlığı 4 santimetreyi buldu.





