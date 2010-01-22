Marmara'ya kar ve fırtına geliyor

T24- Türkiye'nin batısı kötü hava koşullarının etkisine giriyor. Yarından itibaren Marmara'da fırtına ve kar, güneyde ise aşırı yağmur bekleniyor. İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık ortalama -8 derece hissedilecek.

Yarın Marmara'da yaşamı öncelikle fırtına olumsuz etkileyecek. Poyraz İstanbul'dan Çanakkale’ye kadar 70-80 km hızla esecek ve ardından kar gelecek. Kar önce Trakya'da başlayacak. Yarın gece ve cumartesi günü ise tüm Marmara'da tipi ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara'da ve İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık dışarıda ortalama -8 derece hissedilecek.

Kar yağışı cumartesi akşamı ve pazar günü Karadeniz ve İç Anadolu'da da yoğun yağacak.

Soğuklar önümüzdeki haftada kalacak.







İstanbul'da kar yağışına karşı alınan önlemler





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye olarak hafta sonunda beklenen kuvvetli kar yağışı için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, ''Yazlık ayakkabı ile kışın dolaşılmadığı gibi araçların da mutlaka kar lastiği takması lazım'' dedi.







Topbaş, ''Kentte hafta sonunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Ne tür önlemler alındı?'' sorusunu yanıtlarken, hafta sonunun soğuk olacağından bahsedildiğini anımsattı.







Belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Topbaş, sürücülere soğuk ve buzlu şartlarda dikkatli seyretmelerini önerdi.







''Yazlık ayakkabı ile kışın dolaşılmadığı gibi araçların mutlaka kar lastiği takması lazım'' diyen Topbaş, trafikte seyretmenin ayrı bir bilgi ve deneyim istediğini, çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.





Topbaş, bu tip havalarda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini, bireysel araç kullanmamaya özen gösterilmesini, sürat yapılmamasını, sollamalara dikkat edilmesini isteyerek, gizli buzlanma ve ani frenlerin ciddi kazalara sebebiyet verdiğine dikkati çekti.







Başka bir soru üzerine, sokakta yaşayan vatandaşları topladıklarını anlatan Topbaş, ''Maalesef bazı vatandaşlarımız, bundan sonraki yaşamlarını kendi mekanlarımızda sürdürmelerini istememize rağmen sokağı tercih ediyor. Bunlar yerleri ve mekanları bilinen insanlar'' görüşünü dile getirdi.







Topbaş, bir gazetecinin ''Halkalı-Esenler metro inşaatı çalışmalarının, belediyenin Doğuş-Gülermak ortaklığındaki yüklenici firmaya para ödememesi nedeniyle durduğu iddiaları var. Bu konudaki gelişmeler nelerdir?'' sorusuna ''O öyle değil. Yüklenici firma ile belediye arasındaki görüşmeler devam ediyor. Orada bir problem yok. O sorun çözülecek, görüşmeler devam ediyor'' yanıtını verdi.













