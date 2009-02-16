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Yaşam

Marmara'ya kar geliyor

Tüm yurtta etkili olan kar yağışının akşam saatlerinden itibaren Marmara'da da etkili olması bekleniyor.

16 Şubat 2009 02:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun büyük bölümü, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerinde 5 ile 7 derece azalacak. Başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi, parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinde, Niğde ve Kayseri'nin güney ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. 

Başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi, parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinde, Niğde ve Kayseri'nin güney ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara bölgesinde ise, çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri aralıklarla yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve karla karışık yağmur, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile akşam saatlerinden itibaren doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Rüzgarlar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek muhtemel sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuz şartlara karşı yurttaşları tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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