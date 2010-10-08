Marmara'ya ilk kar yağdı

T24- Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesine ilk karın düşmesiyle zirve beyaz bir görünüme büründü. İstanbul'da şiddetli yağmur öğle saatlerinde etkisini artıracak, Yalova ve Bandırma'ya yapılacak deniz otobüsü seferleri iptal edildi.





Uludağ'da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı aralıklarla sürerken, oteller bölgesinde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçüldü.



Sıcaklığın eksi 1 derece olduğu Uludağ'da, yoğun sis yüzünden görüş mesafesi zaman zaman 150 metreye kadar düşüyor.



İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran yağış, aralıklarla devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik ve Bandırma'da şiddetli yağış bekleniyor.



Kuvvetli yağış, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Karaman, Yozgat, Aksaray, Sivas, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Giresun çevrelerinde de görülecek.



İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bandırma/Yenikapı-Bostancı saat 07.30 ve Armutlu/Yenıkapı-Bostancı saat 08.00 deniz otobüsü seferleri, şiddetli poyraz yüzünden yapılamadı. İstanbul ile Çanakkale başta olmak üzere Marmara'da poyraz ve karayel yönlerinden fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızı 70 kilometreye kadar çıkacak.



Antalya'nın Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçeleri açıklarında hortum bekleniyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı.



