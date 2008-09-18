Marmara'ya dünyanın en büyük afet merkezi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu için olası bir afete hazır olması gerektiğini belirterek, "Dünyanın en büyük bölge afet müdahale ve lojistik organizasyon merkezini İstanbul Tuzla'da kuruyoruz" dedi.





Akfırat'ta kurulacak



Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Türkiye'deki birçok bölgenin fay hatları üzerinde bulunduğunu ve özellikle Marmara'da şiddetli bir depremin öngörüldüğünü hatırlattı.

Olası bir afete karşı başta hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Küçükali, bu konuda farkındalığın artırılması için koruyucu önlemler ve ilk yardım hakkında halka yönelik eğitici çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Küçükali, Türk Kızılayının, olası bir depremde kolay ve hızlı müdahale yapabilmesi, yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyacına cevap verilebilmesi amacıyla İstanbul'un Tuzla ilçesi Akfırat Belediyesi Fırat Mahallesi'nde 1121 parsel arazi üzerine "Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Organizasyon Merkezi" kuracaklarını bildirdi.

Küçükali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, projenin gerçekleşmesi için

ilk etapta 14 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladığını söyledi.



İki helikopter pisti



Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Organizasyon Merkezi'nin 1121 parsel üzerine kurulacağını belirten Küçükali, "Dünyanın en büyük bölge afet müdahale ve lojistik organizasyon merkezini İstanbul Tuzla'da kuracağız. Merkez, toplam 64 bin 800 metrekarelik açık alana sahip. Bu alana toplam 21 bin 647 metrekarelik inşaat yapılacak. Dünyada bu büyüklükte başka bir merkez yok" diye konuştu.

Küçükali, merkezde 2 adet helikopter pisti, afet eğitimi simülasyon parkuru ile 2 adet 4 bin 700 metrekare ve 1 adet 3 bin 150 metrekare depo bulunacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda başka hiçbir ülkenin lojistik merkezlerinde böyle depolar mevcut değil. Bu depolarda, 86 bin 400 adet çadır depolanabilecek. Bu kapasiteyle yaklaşık 350 bin kişinin çadır ihtiyacı karşılanabilecek. Merkezde, ayrıca afette müdahale edecek personelin sürekli ikamet

edecekleri lojmanlar, 1 adet konferans salonu, 2 adet eğitim salonu, 1 adet toplantı salonu, 1 adet kafeterya, misafirhane ve eğitim ofisi, idari bina, güvenlik, müştemilat, ısı merkezi ve su deposu bulunacak."



Kamyoncularla anlaşma



Bu arada İstanbul'daki bir kamyoncular kooperatifiyle de afet döneminde Türk Kızılayının yardım malzelerinin taşınması ve gerektiğinde merkezin yetmemesi halinde malzemelerin burada stoklanabilmesi için protokol imzaladıklarını anlatan Küçükali, şunları söyledi:

"Merkez ile kamyonların bulunduğu garaj çok yakın bir mesafede. Merkezde stoklar için yer kalmadığında bu garajı kullanabileceğiz. Ayrıca, bu kamyonları plaka plaka Kızılay gönüllüsü yapıyoruz. Bunlar, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizim araç takip portföyümüze girdiler. Olası bir afette, portföyümüzdeki plakalardan bölgeye en yakın kamyonu tespit ederek

aracı oraya yönlendireceğiz ve yardımların bölgeye ulaştırılmasını sağlayacağız."