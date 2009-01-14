Marmara'ya bahar geliyor

Hava sıcaklığı tüm yurtta 4 ile 6 derece artacak. Marmara'da hava sıcaklığı yarın 14 dereceye kadar çıkarken hafta sonuna kadar aralıklı yağış bekleniyor.



Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sabah saatlerinde Kuzey Ege Kıyıları ve Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli ve Çanakkale) başlayacak yağışların; zamanla Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinin doğusunda görüleceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERDE HAVA



Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale) ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek.



Ege: Parçalı çok bulutlu, Kıyı Ege (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile zamanla Kuzey Ege'nin iç kesimleri (Kütahya) aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar; Kıyı Ege'de güney ve güneydoğudan kuvvetli olarak esecek.



Akdeniz: Az bulutlu ve açık, parçalı zamanla çok bulutlu geçecek.



İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu hafif yağışlı geçecek. Yağışların; bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma don olayı görülecek.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce ile akşam saatlerinde bölge geneli aralıklı yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) buzlanma ve don olayı görülecek.



Orta Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt) buzlanma ve don olayı görülecek.



Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek.

