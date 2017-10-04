Marmaray seferlerinin neden durdurulduğu belli oldu: Kepçe, enerji nakil hattını koparmış

Dün (4 Ekim 2017) saat 14.45'te durdurulan ve yaklaşık 1 saat yapılmayan Marmaray seferlerinin neden aksadığı belli oldu. Seferlerin Ayrılıkçeşme'de bir kepçenin kazı çalışması sırasında elektrik tellerini koparmasından dolayı aksadığı öğrenildi. Kepçenin enerji nakil hattını kopardığı aktarıldı. Saat 14.45'te duran seferler, 16.00'dan itibaren Üsküdar aktarmalı olarak başladı.

Posta'da yer alan habere göre İstanbul'da Marmaray seferleri 14.45'te durdu ve yaklaşık 1 saat yapılamadı. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ayrılıkçeşme'de kazı çalışması yapan bir kepçenin enerji nakil hattını koparması nedeniyle seferler yapılamadı.

Yolcular tünelde yürüdü

Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.



Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı. Seferler saat 16.00'dan itibaren Üsküdar aktarmalı olarak başladı.