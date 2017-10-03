 MARMARAY SEFERLERİ TEKNİK ARIZA NEDENİYLE YAPILAMIYOR (3)

Haber: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN - İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Marmaray seferleri yapılamıyor.

Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle seferler saat 14.45\'ten beri yapılamıyor. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Bu arada Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Marmaray\'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

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KAZLIÇEŞME, YENİKAPI VE AYRILIKÇEŞME\'DEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

-Duraklardaki anons

-Bekleyenler

-Güvenlik görevlileri



