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Marmaray seferleri başladı

Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-SİNYALİZASYON arızası nedeniyle yapılamayan Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapılmaya başladı

11 Aralık 2018 23:27

Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-SİNYALİZASYON arızası nedeniyle yapılamayan Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapılmaya başladı.
Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi. 
İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapıldı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Yaklaşık 2 saat yapılamayan Marmaray seferleri, arızanın giderilmesinin ardından 15 dakika arayla yapılamaya başladı.

İBB\'den MARMARAY AÇIKLAMASI
İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)\'den yapılan açıklamada, \"Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray\'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme\'sine 10, Yenikapı\'ya 10, Kazlıçeşme\'ye 10 adet araç gönderilmektedir.\" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, İBB\'den yapılan yeni açıkalmada, Marmaray’da saat 20.00 itibariyle yolcu alımına başlanmış olup, 15 dakika aralıklarla seferler yapılacaktır.\" bilgisi verildi.

(FOTOĞRAF)

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