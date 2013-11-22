Marmaray şantiyesinde ceset bulundu

Pendik Marmaray şantiyesinde çalışan işçiler şantiye alanı içinde bir ceset buldu. Ölen kişinin dün akşamdan beri kayıp olan Emre Kızılkan olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cengiz Çoban’ın haberine göre Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Marmaray hattı şantiyesine gelen işçiler, şantiye alanı içinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İşçiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevre emniyeti alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis şantiyede çalışan işçilerden bilgi aldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonrasında, ölen kişinin 76 yaşındaki Emin Kızılkan olduğunu belirledi.

Kızılkan için ailesi tarafından dün akşam kayıp ihbarı yapıldığını öğrenildi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği tahmin edilen Kzılkan’ın kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Kızılkan’ın cesedi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.