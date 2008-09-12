Marmaray inşaatı durduruldu

Cumhuriyet tarihinin en pahalı ulaşım projelerinden Marmaray durduruldu. NTV’nin haberine göre İnşaat durdurulmasaydı, kazılacak tünel 550 konutun 5 ila 15 metre altından geçecekti.



Kağıt üzerinde yapılan bir plan değişikliğiyle Marmaray güzergahı 25 metre kuzeye kaydırılmış. Tünelin yer yer binaların 5 ile 10 metre altından geçmesi planlanıyor. Ancak söz konusu alan tarihi yarımadada. Yani burada çakılacak bir çivi için bile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ya da bilinen adıyla Anıtlar Kurulu’ndan izin almak gerekiyor.



Marmaray tünelinin geçeceği gürezgahta bulunan 25 evsahibinin avukatı Özkan Aydemir’e göre fiilen yapılan hat değil de, imar planlarındaki hat bilgi olarak verilmiş, yani değiştirilmiş. Özdemir “Kurulun ön onayı alınmış, Kurul, Ulaştırma Bakanlığı/Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediyesinden olası etkileri istemiş olmasına rağmen bu bilgilere kurula ulaştırılmamış. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gittik. İnşaata devam edilemeyeceğine ilişkin karar aldı.”



Avukatlar, süreçten Ulaştırma Bakanlığı/Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü’nün geçici tahliye tebligatnamesi gönderdiği bir evsahibinin kendilerine başvurmasıyla haberdar oluyor. Ancak Türk hukuk sisteminde, “geçici tahliye” yok.



Hattın ruhsatı yok



Konuyu belediyeye götüren avukatlar, en azından o hat için ruhsat alınmadığını görmüş “Belediye sınırlarındaki her türlü inşaat faaliyetinin ruhsata bağlanması şarttır. Fatih Belediyesi’ne yaptığımız başvuru Yedikule-Yenikapı hatındaki inşaatın ruhsata bağlanmadığını belirledik. Marmaray projesi Yenikapı-Yedikule hattının ruhsatı yok.”



Marmaray’ın geçeceği 2,5 kilometrelik hatta bulunan 550 binada yaşayanlardan biri Necla Aytun. 80 yaşındaki Necla Aytun avukata giden ilk isim ve yaşananlardan endişeli: “Evimizi kaybetmek istemiyoruz, çok şeyler duyuyoruz, yıkılacağını duyuyoruz onun için çok üzülüyoruz.”



Aytun’un komşusu Satiye Kalçık da 25 yıldır Yedikule’de yaşıyor. Kalçık da büyük tedirginlik yaşadıklarını belirtiyor: “Korkuyoruz ve çok kötü hissediyoruz. Nasıl oluyor böyle hiç bilmiyorum. En başından beri heyecanlıyız. O sesleri duydukça tedirginiz devamlı”





