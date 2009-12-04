Marmaray için tarih verildi

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 5 yıldır devam eden arkeolojik kazılar nedeniyle yeni başlayacak olan Marmaray Projesi Yenikapı-Sirkeci hattındaki TBM ile tünel delme işlemini başlattı.







Yenikapı bölgesinde, yerin 14 metre altındaki şantiyede düzenlenen törende, TBM delme aracına binen Bakan Yıldırım, butona basarak ilk tünel kazma işlemini yaptı.



Yıldırım, şantiye çalışmalarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Marmaray Projesi'nde çok önemli bir etabı başlattıklarını belirtti.



İçinde bulunulan yerin Yenikapı transfer merkezi olduğunu belirten Yıldırım, bu merkezden Sirkeci istikametine iki adet tünel delme makinesinden ilkinin bugün çalışmaya başladığını kaydetti. Bakan Yıldırım, sağ bölmedeki ikinci makinenin ise bugün çalışmaya başlayan makine 100 metre ilerledikten sonra devreye gireceğini, güvenlik için ikisinin aynı anda çalışmasının uygun görülmediğini aktardı.



Yenikapı terminali transfer merkezini, çok uzun zamandan bu yana, yani 2004'te kazmaya başladıklarını ifade eden Bakan Yıldırım, 200 bin metreküp kazının yüzde 65'ini kazma kürekle yaptıklarını kaydetti.

Bölgedeki tarihi kalıntılara, arkeolojik kazılara herhangi bir zarar gelmemesi için bunu yaptıklarını, bu kazılar nedeniyle bu projede 4 yıl bir gecikme olduğunu söyleyen Bakan Yıldırım, şöyle dedi:



''Marmaray, İstanbul'un tıkanan damarlarını açan, toplu taşıma projesi olmaktan ziyadede İstanbul'un tarihini, kültürel zenginliklerini ortaya çıkaran bir arkeolojik proje olarak anılmaya başlandı. 'Arkeoloji şöleni' diyorlar sanat adamları. Bu bize 4 yıla mal oldu. Helal olsun. İstanbul'un toplu taşıma sorununu çözecek projenin aynı zamanda kentin tarihi zenginliklerini, 8500 yıl öncesine varan bir zaman diliminde ortaya çıkaracak olması İstanbullu olarak beni de mutlu ediyor. Heyecan duyuyoruz. Tek üzüntümüz bunun projeyi biraz geciktirerek, maliyeti de biraz artırmasıdır.''



Bakan Yıldırım tarih verdi



Bir gazetecinin ''Tünel kazma makineleri ne zaman Sirkeci'ye ulaşacak ve Marmaray ne zaman hizmete girecek'' sorusuna Bakan Yıldırım, tünellerin 2011'in ilk yarısında, denizdeki tüple birleşmiş olacağını anlattı. Yıldırım, herhangi bir aksilik olmaması halinde 2011'in Nisan veya Mayıs ayında kazıların tamamen bitmiş olacağını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



''Toplam 20 kilometre tüneli, yerin altında yapmış olacağız. Buna tabii denizdeki tünelleri de ilave etmemiz gerekiyor. Proje iki kısımdan oluşuyor. 1. bölümü Kazlıçeşme'den girip Söğütlüçeşme'den çıkan tamamen yer altında deniz altında iki tane tüp tünel bileşimi ve Söğütlüçeşme'den Gebze'ye Anadolu yakasında, Avrupa yakasında ise Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar olan bölüm.