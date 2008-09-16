Marmaray için 500 bina acil boşaltılıyor

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Marmaray Projesi'nin Yenikapı-Yedikule arasındaki hattı için belediyeden ruhsat alma zorunluluğunun bulunmadığını söyledi.



İmar yönetmeliğine göre tünel ve demiryolu çalışmalarında ruhsata gerek olmadığını belirten Demir, çalışmalar sırasında yıkılma tehlikesine karşın Yedikule-Yenikapı hattında 500 binanın boşaltılacağını açıkladı.



Marmaray Projesi'nde son tüneller 2 hafta içinde batırılacak. Projede sona yaklaşılırken, Yedikule-Yenikapı hattında yürütülecek tünel çalışması sonucu bazı evlerine yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bu hat için belediyeden ruhsat alınmadığı iddiaları gündeme getirildi.



İddialarla ilgili açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Marmaray çalışmasının büyük bir süratle devam ettiğini ve son tüplerinde yakında denize batırılacağını hatırlattı. Basında yer alan inşaat ruhsatsız iddialarının yanlış olduğunu kaydeden Demir, "Basına yansıtıldığı gibi Marmaray çalışmalarında altyapı çalışmaları için ruhsat gereği yok. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 59. maddesine göre yeraltı çalışmaları, tünel, menfez ve demiryolu çalışmaları için ruhsata gerek yok. Sadece Yedikule'de 100 metrekarelik alan içinde bir çalışma var. Amaç kazıyı yapacak olan aracın yeraltına indirilmesidir. O çalışmalarda büyük bir hızla devam ediyor" şeklinde konuştu.



Tünelin geçeceği hat üzerinde bazı binaların yıkılma tehlikesi yaşayacağı konusunda da bir değerlendirme yapan Demir, "Tünelin geçeceği hat üzerinde yaklaşık 500 bina var. O binalarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tüneli açacak aracın geçiş dönemlerinde her evden 15 günlüğüne evlerini boşaltmaları isteniyor. Evlerinden çıkmaları için Fatih kaymakamlığı tarafından tebligat yapıldı. 15 gün onlar evlerinden alınacak ve müteahhit tarafından bir otelde misafir edilecek, tüm ihtiyaçları karşılanacak Araç oradan geçtikten sonra evleri incelenecek ve herhangi bir sıkıntı varsa ona göre tedbir alınacak. Yoksa evlerine tekrar taşınacaklar." Diye konuştu.



"Evlerin yıkılma tehlikesi var mı?" Şeklindeki bir soruyu da başkan Demir, "Evlere bir şey olmasın diye ciddi hesaplar yapılıyor. Tünel yer yer 15 metre, 10 metre hatta bazı noktalarda daha yukarıdan gidebiliyor.Tüm teknik önlemler alınıyor" Diye cevapladı.



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yenikapı Yedikule arasındaki tünel çalışmasından dolayı herhangi bir aksaklık olacağını ve projenin zaman kaybedeceğine inanmadığını sözlerine ekledi.





