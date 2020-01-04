Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak

İstanbul’daki Marmaray hattında kullanılan trenlerin üzerine yapılan grafitilerin (duvar yazısı) temizlenmesi için yapılan ihale sonuçlandı. Buna göre grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Marmaray İşletme Müdürlüğü'nce 18 Kasım 2019'da düzenlenen 'Marmaray tren setlerinin grafiticiler tarafından boyanan dış yüzeylerinin temizlenmesi için alan bazlı temizlik yaptırılması işi' ihalesi sonuçlandı.

Toplam 6 firmadan geçerli teklifin verildiği ihaleye en iyi teklif, Kip firmasınca verildi. İhale, Kip Elbise Kuru Temizleme Çamaşır Yıkımı San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından 55 bin TL'ye üstlenildi. Sözleşmeye göre, 1000 metrekarelik temizlik işi yıl sonuna kadar tamamlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018’de ‘Graffiti, Afiş ve Boya Çıkarma, Zemin Temizleme Aracı Alım İşi’ ihalesi için 600 bin lira ödemişti.

İBB'nin grafiti temizliği

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) de grafitilerin temizlenmesi için uğraşılıyor. Bu kapsamda, İBB şirketlerinden İSTAÇ tarafından 2018'de 'Grafiti (duvar yazıları), Afiş ve Boya Çıkarma, Zemin Temizleme Aracı Alım İşi' için ihale açılmış ve bu iş için özel temizleme aracı alınmıştı. Temizleme aracı için İSTAÇ tarafından 600 bin TL ödeme yapılmıştı.